Suspicion de corruption dans l'arbitrage espagnol - L'actuel président du FC Barcelone, Joan Laporta, inculpé à son tour

L'actuel président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été inculpé pour corruption dans l'enquête sur le scandale arbitral mettant en cause le club catalan en Liga, a annoncé mercredi la justice espagnole. Le FC Barcelone et ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell avaient déjà été inculpés en mars pour corruption dans cette affaire, tout comme José Maria Enriquez Negreira, l'ex-haut responsable de l'arbitrage espagnol au centre de l'enquête, et son fils.