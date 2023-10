TC Nivelles - Trente mois de prison avec sursis probatoire pour un viol commis à Louvain-la-Neuve

Durant l'enquête, après avoir un temps nié, le prévenu a affirmé que cette fellation était consentie, parlant de "flirt" avec la victime, préalablement à ces faits qualifiés de viol par le parquet. Devant le tribunal correctionnel, lors de l'interrogatoire d'audience, le prévenu a nuancé ses propos en expliquant qu'il n'avait peut-être pas compris que la victime n'était pas d'accord.

Le jugement rendu mercredi relève le caractère évolutif des explications du prévenu, et évoque des déclarations "changeantes, mensongères et contradictoires". La sanction infligée prend aussi compte de l'ancienneté des faits et leur caractère isolé.

Les 30 mois de prison dont écope le prévenu sont assortis d'un sursis probatoire, lui imposant notamment de se prêter à un suivi psychologique.