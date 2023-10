WTT Feeder Series - Cedric Nuytinck en finale du double à Doha, Martin Allegro sorti au 3e tour du simple

Exemptés de premier tour, Nuytinck et Dyjas ont profité en quarts de finale du forfait des Sud-Coréens Kwon Hyuk et Lee Seungsoo. En demi-finales, ils ont battu 3 sets à 2 (11-5, 4-11, 3-11, 15-13, 11-8) les Hongkongais Yiu Kwan To et Chan Baldwin. Ces derniers avaient éliminé en quarts Martin Allegro et le Polonais Maciej Kubik 3-1 (11-3, 11-8, 9-11, 11-2).

En finale, jeudi, Nuytinck et Dyjas affronteront les Indiens Manush Utpalbhai Shah et Manav Vikash Thakkar.

En simple, Martin Allegro (WTT 67) a été éliminé au 3e tour (8es de finale) du simple. Dispensé de 1er tour, il a débuté par une victoire étriquée contre le Chinois Wen Ruibo, 116e mondial, 11-9, 6-11, 5-11, 11-9, 11-9. Le pongiste hennuyer a ensuite été éliminé par le Taïwanais Huang Yan-Cheng (WTT 108) en quatre manches, 11-5, 8-11, 12-10, 11-2.

Lui aussi directement lancé au 2e tour, Cedric Nuytinck (WTT 86) a chuté face au Japonais Ryoichi Yoshiyama (WTT 141), 11-7, 10-12, 11-2, 11-5.