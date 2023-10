Après trois ans de travaux, la cure de jouvence du Parc royal de Bruxelles est terminée

Pour un budget de 1,8 million d'euros, majoritairement financé par Urban.Brussels, ce sont 2,37 kilomètres de bordures en acier corten, 46.000 m² de sentiers et 4.000 m² de pelouses qui ont été réaménagés. En outre, 925 mètres de tuyaux de canalisation ont été remplacés et 85 avaloirs remis en état.

"Chaque jour, des milliers de riverains et de travailleurs viennent y prendre une bouffée d'air frais et des centaines de coureuses et de coureurs viennent s'y défouler", rappelle Zoubida Jellab (Ecolo), échevine des Espaces verts de la Ville de Bruxelles. Une fréquentation qui, avec la circulation des eaux pluviales, a détérioré les chemins et le patrimoine végétal du parc.

Resté accessible durant les travaux, le Parc royal constitue un véritable poumon vert en plein centre-ville de Bruxelles, garant du projet de Ville à 10 minutes dont l'ambition est d'"équiper les quartiers des infrastructures essentielles, tels que les espaces verts, à proximité de toutes et tous", rappelle Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

"Ces travaux nous ont permis de rendre au Parc de Bruxelles son lustre d'époque", s'enthousiasme l'échevine Zoubida Jellab. Ce jardin géométrique néo-classique, imaginé en 1776 et classé en 1971, a été la première promenade publique de Bruxelles.

Cette restauration intervient avec celle du Palais royal, de Bozar, des musées fédéraux, de la Place royale et du Palais de Justice, en vue des célébrations pour les 200 ans de la Belgique.