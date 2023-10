Assises Hainaut - Un jury majoritairement masculin pour le procès de l'assassinat de Luis Gonzalez Rojas

Huit hommes et quatre femmes seront chargés de juger Anneliese Audain (41 ans) et Didier Bauwens (58 ans) dès le 6 novembre, devant la cour d'assises du Hainaut à Mons. Deux hommes et trois femmes ont été tirés au sort comme jurés suppléants. Anneliese Audain et Didier Bauwens sont accusés d'avoir assassiné Luis Gonzalez Rojas, la nuit du 16 au 17 février 2020, à Bois d'Haine (Manage), des faits qu'ils contestent. Luis était le compagnon d'Anneliese.