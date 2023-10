Bourse de Bruxelles - UCB et arGEN-X repoussent le BEL 20 sous les 3.400 points

D'Ieteren (148,00) et Aperam (26,45) étaient négatives de 2,37 et 0,90% tandis que Umicore (24,04) reperdait 1,72% supplémentaire.

AB InBev (50,55) valait 0,24% de moins que la veille, KBC (53,86) et Ageas (38,96) se dépréciant de 0,48 et 0,43% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (48,28), Cofinimmo (54,15) et WDP (22,60) reculer de 1,05 à 1,10%.

Solvay (98,68) et Galapagos (32,26) abandonnaient 1,26 et 0,65% tandis que Melexis (78,50) et Proximus (8,06) reculaient de 1,44 et 0,67%, Sofina (180,90) de 1,36%.

Unifiedpost (2,625) et Belysse (0,73) regagnaient par ailleurs 6 et 5,5%, Atenor (13,10) rebondissant de 5,6% alors que Tubize (67,00) chutait de 4,3%, Iep Invest (5,30) de 6,2%, Shurgard (35,715) et VGP (76,85) de 3,7 et 3,4%, Quest For Growth (4,76) de 3,2%.

Sequana Medical (2,79) rebondissait enfin de 12,9%, Mithra (1,152) et Biotalys (3,40) remontant de 3,6 et 2,1% tandis que IBA (8,80) regagnait 3% ; Nyxoah (5,92) et Celyad (0,662) plongeant par contre de 6 et 7%, Fagron (15,92) et MDxHealth (0,247) de 3,4 et 7,5%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0570 USD, contre 1,0535 dans la matinée et 1,0545 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 59.350 euros, en recul de 200 euros.