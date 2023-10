Carrefour rappelle des huîtres en raison de la présence potentielle de E. Coli

Ce sont les huîtres creuses Bretagne N3 12 pièces de la marque Carrefour, vendues entre le 13 et le 17 octobre et dont la date limite de consommation est fixée au 22/10/2023, qui sont concernées par ce rappel de produit. Ces huîtres ont été vendues dans les hypermarchés Carrefour de Mons Grands Prés, d'Auderghem et de Bomerée.

Carrefour recommande aux personnes qui auraient acheté ce produit de ne pas le consommer et de le détruire ou de le rapporter au point de vente où il leur sera remboursé.

"Les personnes qui auraient consommé ce produit et qui présenteraient des troubles intestinaux sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées", précise le groupe.

Pour toute information complémentaire, l'enseigne propose de contacter son service clients au numéro de téléphone gratuit 0800/9.10.11, de 8h30 à 20h00 du lundi au samedi.