Conflit israélo-palestinien - Le chef de l'ONU plaide pour "un effort humanitaire important et durable" à Gaza

"Il nous faut de la nourriture, de l'eau, du carburant et des médicaments tout de suite, il en faut beaucoup et il en faut de façon durable", a lancé M. Guterres. "Ce qu'il faut, ce n'est pas une petite opération mais un effort durable (...), les humanitaires doivent pouvoir faire entrer l'aide et la distribuer en toute sécurité" dans la bande de Gaza", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.