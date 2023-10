Cross d'Ardoye - Deuxième victoire en moins d'une semaine pour Kuypers: "Je n'ai pas volé cette victoire"

"C'est une très belle victoire", a commenté Kuypers. "Il y avait des grands noms au départ. Je n'ai pas volé cette victoire. Je connaissais bien le parcours. J'avais cependant quelques questions au départ. Je ne savais pas encore où j'en étais en termes de condition physique. Après cette course, je sais que je vais bien."

À la mi-course, les deux premières places étaient déjà décidées. Kuypers a ensuite forcé la décision. "Au début de la course, personne ne voulait prendre l'initiative. Je trouvais, vu la composition des coureurs, que ce n'était pas à moi de le faire. C'était aux cadors de prendre la course en main. Cela n'a pas été le cas et j'ai donc accéléré. J'ai immédiatement creusé l'écart et j'ai frappé quand il le fallait."