Cross d'Ardoye - Gerben Kuypers et Annemarie Worst triomphent à Ardoye

Dans la course masculine, un groupe de huit coureurs était en tête au début du deuxième tour. Celui-ci s'est réduit à trois avant la mi-course, mais Michael Vanthourenhout n'a pu suivre le rythme de Gerben Kuypers et Eli Iserbyt, laissant deux leaders se disputer la victoire. Kuypers, plus fort, a ensuite largué son compagnon pour triompher. Chez les dames, c'est Van Alphen qui a débuté le dernier tour en tête, mais elle a finalement été dépassée par Worst.