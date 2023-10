Déclaration de politique générale bruxelloise - On marche sur une lune parsemée de cratères budgétaires sans voir la face cachée - MR

"Cet après-midi, on a marché sur la lune. Le gouvernement bruxellois ne voit pas les cratères dans le budget et laisse son bilan sur la face cachée", a-t-il commenté, dans un bref communiqué.

Aux yeux de David Leisterh, "le gouvernement bruxellois laisse derrière lui un bilan aussi pauvre que la Région où désormais 40% de la population est confrontée au risque de pauvreté. Il n'a pourtant pas manqué de moyens pour obtenir des résultats puisqu'il laisse derrière lui une facture salée pour les ménages avec une dette qui a presque triplé en moins de 10 ans".

Abondant dans ce sens, la cheffe du groupe N-VA, Cieltje Van Achter, a parlé de "grande désillusion" suscitée par une déclaration dépourvue de chiffres sur l'évolution des recettes et des dépenses.

Plus largement, elle s'est demandée quels étaient les acquis de la législature entamée avec un trophée pour l'Open Vld: l'équilibre budgétaire pour lequel rien n'a été entrepris en quatre ans.

L'élue nationaliste flamande n'a guère été plus tendre pour les partenaires Vooruit et Groen que ce soit pour le concept de région urbaine unifiée, cher à Pascal Smet, mais dont on est loin; pour les millions investis dans le métro 3, mais qui ont surtout servi aux études; ou plus largement pour le débat sur la mobilité géré sans mesure et qui a débouché dans de nombreux quartiers sur une absence de toute perspective de nouvelle politique.