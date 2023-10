European Open - Stefanos Tsitsipas prend la mesure de Van de Zandschulp et rejoint les quarts

Stefanos Tsitsipas, 7e joueur mondial et première tête de série, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur dur et doté de 673.630 euros, jeudi, à la Lotto Arena. Le Grec a pris la mesure, au deuxième tour, du Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 67) 7-5, 6-3 en 1 heure et 37 minutes.