F1 - La FIA augmente sensiblement les amendes maximales en Formule 1

La FIA justifie cette forte augmentation par le fait que le montant est resté inchangé au cours de ces douze dernières années et qu'il ne reflétait plus l'évolution actuelle de la Formule 1.

L'ajustement couvre toutes les infractions commises observées par les commissaires de course au cours d'un week-end de Formule 1. Cela s'applique aux équipes, aux pilotes et aux autres personnes. Selon le code sportif de la FIA, les amendes doivent être payées dans les 48 heures. Les contrevenants ne sont pas autorisés à participer aux compétitions tant que l'amende n'a pas été payée.

La décision a été accueillie avec surprise par les pilotes. Daniel Ricciardo, de retour le week-end prochain après 5 courses manquées à cause d'une main cassée, a qualifié la décision "d'effrayante" tandis que Kevin Magnussen, pilote de l'écurie Haas l'a jugée "ridicule".

Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a également réagi à l'annonce de la FIA. "S'ils nous infligent une amende d'un million d'euros, faisons en sorte que 100% de cette somme aille à une bonne cause" a déclaré le pilote britannique, qui entamera la saison prochaine un nouveau contrat d'environ 115 millions d'euros sur deux ans avec Mercedes et qui a écopé de près de 50.000 euros d'amende cette saison. "Il y a beaucoup d'argent dans cette industrie et nous pouvons faire bien plus pour accroitre la diversité, améliorer l'accès et créer plus d'opportunités pour les gens qui n'ont pas la chance d'accéder à un sport comme celui-ci. Ce sera la seule façon pour eux de me soutirer cet argent", a poursuivi Lewis Hamilton.