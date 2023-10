La Chambre approuve le développement d'une application sur la formation professionnelle

Ce projet de loi, porté par le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, vise à mettre en place cette application qui permettra au travailleur et à l'employeur de gérer, tenir à jour et renseigner le travailleur quant à ses droits individuels et sectoriels à la formation. L'application fournira également au travailleur, à l'employeur et aux autres acteurs autorisés, des informations sur les jours de formations auxquels le travailleur à droit, les jours de formation suivis et les formations suivies ainsi que les renseignements sur le crédit formation, selon les explications du ministre.