L'Institut des Sciences naturelles met à l'honneur les mammifères préhistoriques géants

Les spectateurs pourront notamment en apprendre davantage sur certaines espèces, telles que le Paraceratherium, un rhinocéros préhistorique sans corne et le plus grand mammifère terrestre ayant existé avec une taille de neuf mètres de long et cinq mètres au garrot.

Au total, six représentations de ces animaux préhistoriques en 3D et cinq squelettes seront présentés au public, familial et scolaire à partir de neuf ans. Le serpent géant, le rhinocéros préhistorique, le requin à grandes dents, le paresseux terrestre géant ou encore le cerf géant seront présentés également à travers des interactifs et des images multimédia.

Une activité pour découvrir le travail de paléontologue en déterrant et en étudiant des fossiles ainsi qu'en les comparant avec les spécimens de l'exposition sera également organisée le mercredi après-midi.

Par ailleurs, à l'occasion de l'exposition, une version gonflable grandeur nature du Paraceratherium sera installé à différents endroits, à commencer par l'institut des sciences naturelles à Bruxelles jusqu'au 22 octobre, puis dans les Galeries Saint-Lambert à Liège du 23 octobre au 6 novembre et enfin au centre commercial Gent Zuid, à Gand, du 7 au 28 novembre.