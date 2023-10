Maxi Toys devient King Jouet

Au total, le groupe compte investir entre 10,7 et 12,7 millions d'euros pour le changement de l'enseigne et le réaménagement des magasins sur l'ensemble du territoire, situés principalement en Wallonie et à Bruxelles. King Jouet envisage de poursuivre ses investissements et d'ouvrir plusieurs magasins dans les années à venir.

Outre les 22 Maxi Toys en Belgique, le Groupe King Jouet a également repris 95 magasins en France en 2020 et 6 en Suisse en 2021 et envisage une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5 à 10%.

"Sur un marché du jouet marqué par la rude concurrence de l'e-commerce et la nécessité de s'adapter aux nouveaux modes de consommation des clients, l'expérience acquise par le Groupe King Jouet et ses performances solides renforcent notre ambition", explique le directeur général du Groupe King Jouet, Philippe Gueydon. "Réinvestir dans les points de vente en Belgique s'inscrit pleinement dans notre stratégie de transformation pour répondre mieux encore aux attentes des clients. Concrètement, le Groupe King Jouet veut amener aux magasins repris un savoir-faire et des compétences, grâce à des équipes qui peuvent s'adapter localement. C'est le modèle que nous avons développé avec succès en Suisse depuis presque 25 ans."