Météo - Nuages et averses puis des éclaircies

Vendredi, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie. Sur certaines régions, les cumuls en précipitations pourront devenir notables, notamment sur l'ouest du pays et dans une moindre mesure sur l'extrême sud-est. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis le sud avant le retour progressif de larges éclaircies. Quelques averses resteront toutefois possibles. Les maxima oscilleront entre 13° ou 14° en Ardenne et 16° ou 17° en basse Belgique.