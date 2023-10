Pékin renforce son arsenal nucléaire à un rythme accéléré, selon Washington

Selon les estimations américaines, la Chine disposait de "plus de 500 têtes nucléaires opérationnelles en mai 2023" et est en voie d'en avoir "probablement plus de 1.000 d'ici 2030", indique ce rapport annuel sur "la puissance militaire chinoise", mandaté par le Congrès américain.

"C'est en voie de dépasser certaines de nos projections antérieures", affirme-t-il.

Le rapport dresse par ailleurs un tableau d'une armée chinoise en pleine expansion et modernisation, qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale, faisant en particulier pression sur Taïwan, île autonome que Pékin revendique.

Ces chiffres sur les ogives restent sensiblement les mêmes que dans un précédent rapport du Pentagone en 2021, mais un haut responsable de la Défense insiste sur le fait que les Chinois "sont en voie de dépasser nos projections". Et "cela soulève évidemment beaucoup d'inquiétudes pour nous", a-t-il ajouté.

Il a appelé Pékin à "plus de transparence" en la matière alors que la Chine refuse de communiquer avec les États-Unis sur son arsenal.

Le rapport note encore que Pékin cherche à améliorer sa capacité de propulser ces ogives du sol, d'un avion ou d'un sous-marin, et a "probablement achevé" la construction d'installations de tir de missiles balistiques intercontinentaux comptant plus de 300 silos au total.

A titre de comparaison, les États-Unis disposent de 3.708 ogives nucléaires et la Russie 4.489, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), qui en comptabilise 410 pour la Chine.