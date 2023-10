Philip Morris revoit ses prévisions à la hausse malgré une baisse du bénéfice au 3T

Le bénéfice de Philip Morris International s'est élevé au troisième trimestre à 2,05 milliards de dollars, contre 2,09 milliards un an plus tôt. Le chiffre d'affaires était par contre plus élevé de 13,8% pour atteindre 9,14 milliards de dollars.

A la lumière des résultats du troisième trimestre, l'entreprise derrière Marlboro table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour l'exercice entre 6,05 et 6,08 dollars, contre une prévision antérieure de 5,96 à 6,05 dollars.

L'entreprise est en avance sur ses concurrents en ce qui concerne les sachets de nicotine, qui connaissent une hausse de leurs ventes de près de 66%. Ce produit est interdit en Belgique depuis cette année, des études ayant démontré qu'ils pouvaient contenir jusqu'à 9 fois plus de nicotine qu'une cigarette. Philip Morris et British American Tobacco (BAT) ont saisi le conseil d'Etat pour s'opposer à l'interdiction.