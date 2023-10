Procès climat - Un arrêt annoncé pour la fin novembre dans le procès de l'Affaire Climat

La cour d'appel de Bruxelles a clos les débats, jeudi, dans le procès intenté par l'ASBL Affaire Climat contre l'État fédéral et les trois Régions. Elle a annoncé un verdict pour la fin du mois de novembre. Affaire Climat et quelque 58.000 citoyens à ses côtés demandent à la cour d'enjoindre les autorités belges à réduire plus drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES).