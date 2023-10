RDC: onze morts dans des attaques de la milice Codeco dans la province de lIturi

Selon radio Okapi, parrainée par l'ONU, un groupe de miliciens de la Codeco a tenté mercredi de faire une incursion à la carrière minière de Tchangana, proche de Kilo à environ 70 kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djugu. Ces hommes armés sont alors tombés dans une embuscade tendue par une milice, les "Zaire".

Des sources sécuritaires locales ont indiqué que les affrontements entre les deux parties ont fait huit morts dans les rangs de la Codeco, alors que deux membres du groupe armé Zaire ont été blessés pendant ces échanges de tirs.

Un autre groupe de déplacés de guerre a été surpris mercredi vers 11h00 locales par des tirs nourris des miliciens de la Codeco dans le village de Tsukpa, proche de Bule. Trois d'entre eux ont péri dans cette attaque, selon les mêmes sources citées par radio Okapi. Elles précisent que ces affrontements ont eu lieu après quelques mois d'accalmie dans cette zone de l'Ituri.

La Codeco est une milice de plusieurs milliers d'hommes affirmant protéger la tribu Lendu face à une tribu rivale, les Hema.

Le conflit meurtrier en Ituri entre les communautés Hema et Lendu a repris depuis fin 2017, provoquant la mort de milliers de civils et la fuite de plus d'un million et demi de personnes.