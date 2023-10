Serie A - La Juventus apporte son "soutien total" à Fagioli, suspendu sept mois pour des paris

Le club explique qu'il soutiendra Fagioli "dans la réalisation du plan thérapeutique" prévu par la Fédération italienne de football (FIGC) et qu'elle collaborera avec la FIGC dans "l'identification des cycles de rencontres prévues".

"Nous sommes fermement convaincus que Nicolò, avec le soutien du club, de ses équipiers, de sa famille et des professionnels qui l'assistent, affrontera le parcours thérapeutique et formatif avec un grand sens des responsabilités et qu'une fois sa suspension terminée, il pourra reprendre la compétition avec la sérénité nécessaire."

La FIGC a officialisé jeudi la sanction qu'elle a infligée mardi à Fagioli, à savoir douze mois de suspension, dont cinq avec sursis, assortis d'un "plan thérapeutique" de six mois pour mettre un terme à sa dépendance aux jeux d'argent et d'un cycle de 10 rencontres publiques auprès de différentes associations.

Le milieu de terrain peut théoriquement rejouer d'ici la fin de la saison puisque la 38e et dernière journée du championnat est programmée le 26 mai, une semaine après le terme de sa suspension.

Fagioli a reconnu devant les enquêteurs de la FIGC avoir fait des paris sportifs sur des plateformes illégales, notamment sur des rencontres de football, mais jamais sur des matches de la Juve, son club depuis 2020, et de la Cremonese, où il a passé la saison 2021-22 en prêt.

Fagioli, dont les dettes de jeux ont dépassé les trois millions d'euros, était passible d'une suspension de trois années pour infraction à l'article 24 du code de la justice sportive de la FIGC qui proscrit à un joueur professionnel de parier sur des matches de football.

Mais la FIGC a tenu compte de sa coopération à l'enquête.