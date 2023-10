Stellantis vend trois usines à Dongfeng Motors et poursuit son retrait de Chine

Dongfeng Motors va donc racheter ces usines "pour poursuivre la fabrication de modèles Peugeot et Citroën en plus de leurs propres modèles et gérer les ventes des marques Peugeot et Citroën en Chine", a indiqué Stellantis, confirmant une information de Bloomberg.

La transaction est estimée à 1,71 milliard de yuan, selon l'agence financière (220 millions d'euros).

"Cette évolution est une autre étape importante de notre stratégie d'allègement de nos actifs en Chine étant donné que les voitures Peugeot et Citroën pour la Chine et l'export seront fabriquées par des usines détenues par DFM (Dongfeng Motors)", a poursuivi Stellantis dans une déclaration envoyée à la presse.

Il y a un an, la coentreprise de Stellantis et du chinois Guangzhou Automobile Group Co (GAC) qui fabriquait des Jeep en Chine avait elle déposé le bilan.

Le groupe italo-franco-américain aux 14 marques a toujours peiné à pénétrer le marché chinois, même si la Jeep Wrangler a un temps connu un certain succès.