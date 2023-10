Un homme potentiellement armé aperçu dans le tram 7 à Bruxelles

"À 8h28, une personne suspecte a été signalée dans le tram 7 à Woluwe-Saint-Lambert, près de l'arrêt George Henri, place Montgomery", confirme pour sa part une porte-parole de la police fédérale. "Un homme serait descendu à l'arrêt Diamant à Schaerbeek. La police met tout en oeuvre pour le retrouver".

Des sources proches de l'enquête rapportent, néanmoins, que le visionnage des images enregistrées par les caméras de surveillance ne montre rien d'alarmant à première vue.

"Après des événements comme celui que nous avons connu lundi (attentat terroriste à Bruxelles, NDLR), et lorsqu'il y a un appel à une vigilance accrue, il n'est pas anormal que nous recevions plus de signalements", souligne encore la police fédérale. "Chaque appel est pris au sérieux et fait l'objet d'une enquête, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y ait un danger ou une quelconque menace, à tous les coups."