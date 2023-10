Bundesliga - Mazraoui ne sera pas suspendu par le Bayern après sa publication soutenant la Palestine

"Noussair Mazraoui nous a assuré de manière crédible qu'il rejetait la terreur et la guerre en tant que personne pacifique, et qu'il n'avait pas cherché à causer du tort avec ses posts", a expliqué le CEO du Bayern Jan-Christian Dreesen dans le communiqué du club. "Je condamne le terrorisme et les organisations terroristes", a poursuivi Mazraoui, tandis que le club a dit "condamner l'attaque du Hamas sur Israël".

Dans la foulée de l'offensive ayant débuté le 7 octobre, le Marocain avait partagé sur Instagram une vidéo soutenant la Palestine dans son conflit face à Israël. Elle a été supprimée depuis.

Le Bayern Munich a expliqué qu'il avait tenu une "conversation détaillée et éclairante" avec son joueur, lequel "avait causé du tort et des critiques". Certains attendaient une sanction envers le défenseur, particulièrement après que le Néerlandais Anwar El Ghazi a été suspendu par son club de Mayence pour une publication pro-Palestine sur Instagram.

En France, l'Algérien Youcef Atal a été suspendu par l'OGC Nice après avoir partagé une vidéo d'un prédicateur tenant, selon ses accusateurs, des propos antisémites appelant à la violence. Il est visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme, ouverte par le procureur de Nice.