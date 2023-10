Conflit israélo-palestinien - Israël vise comme but de guerre la fin de ses "responsabilités" sur Gaza

Israël est de fait responsable, depuis son désengagement des besoins primaires du territoire palestinien sous blocus, notamment de l'acheminement de l'aide humanitaire, de l'énergie et des passages de population via son point de contrôle.

"Il y aura trois étapes" à l'opération en cours, a déclaré M. Galant.

La première étape étant la "campagne militaire" de frappes aériennes et "plus tard des manoeuvres ayant pour objectif de neutraliser les terroristes et les infrastructures du Hamas".

La deuxième étape est décrite comme des "opérations à basse intensité pour éliminer les dernières poches de résistance" et obtenir "un terrain sécuritaire complètement différent", a ajouté Yoav Gallant, précisant que cela ne prendra pas "un jour, ni une semaine, ni même un mois".

"La troisième impliquera la fin des responsabilités d'Israël sur le sort de la bande de Gaza et la mise en place d'une nouvelle réalité sécuritaire pour les citoyens d'Israël".

Une source au ministère des Affaires étrangères israélien a indiqué à l'AFP à l'issue de cette réunion qu'Israël envisageait parmi les scénarios possibles de "remettre les clés" de la bande de Gaza à une partie tierce qui pourrait être l'Egypte, sans aucune garantie que le Caire n'accepte ce scénario repoussé depuis des décennies.