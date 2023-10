Conflit israélo-palestinien - Le sommet CCG/Asean condamne les attaques contre les civils à Gaza

Les dirigeants des pays du Golfe et d'Asie du Sud-Est ont condamné vendredi les attaques contre les civils dans la bande de Gaza et appelé à un cessez-le-feu permanent entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, lors d'un sommet tenu à Ryad.