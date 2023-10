Conflit israélo-palestinien - Une firme indienne met fin à ses fournitures d'uniformes à Israël

La suspension, décidée après une frappe sur un hôpital de Gaza qui a fait de nombreux morts, "est une décision d'ordre moral", a indiqué son directeur exécutif, Thomas Olickal, à l'AFP.

Israël et les Palestiniens se renvoient la responsabilité de la frappe mardi sur l'hôpital Ahli Arab, qui a fait 471 morts selon le Hamas, et entre "100 et 300" selon les services de renseignement américains.

Plus de 1.400 personnes ont depuis été tuées sur le territoire israélien par les hommes du Hamas, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l'attaque, selon les autorités israéliennes, et 203 prises en otage.

Côté palestinien, plus de 3.785 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les bombardements menés en représailles par l'armée israélienne, selon un les autorités locales, qui ont également recensé plus de 12.000 blessés.

"Nous accepterons de reprendre nos affaires (avec Israël) quand la paix sera revenue", a indiqué M. Olickal.

À défaut, sa société honorera son contrat actuel, qui court jusqu'en décembre, mais ne le renouvellera pas, a-t-il précisé.

Maryan Apparel, qui emploie environ 1.500 personnes, compte également parmi ses clients l'armée philippine ou le gouvernement saoudien.