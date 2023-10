Coup d'État au Niger - Le régime militaire affirme que Mohamed Bazoum a "tenté de s'évader"

Jeudi, "autour de 3h du matin, le président déchu Mohamed Bazoum accompagné de sa famille, ses deux cuisiniers, et deux éléments de sécurité a tenté de s'évader de son lieu de détention", a déclaré le porte-parole du régime, le colonel-major Amadou Abdramane, à la télévision nationale, précisant que cette tentative avait "échoué" et que "les principaux auteurs et certains de leurs complices" avaient été arrêtés.