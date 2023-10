Des chercheurs anversois parviennent à recycler des écrans TV et PC

Selon Covestro, il s'agit d'une méthode innovante qui permettrait de recycler chimiquement des écrans d'ordinateurs, entre autres. "Le résultat du recyclage est tout à fait adapté comme matière première, permettant de développer à nouveau du polycarbonate." Le site installé dans le port d'Anvers est une importante unité de production de polycarbonate depuis la fin des années '80.

Cette matière résiste aux hautes températures et est en quelque sorte incassable. Ce type de plastique est notamment utilisé dans les écrans de télévisions et d'ordinateurs. Il est également utilisé pour la conception de serres et de carports et dans des applications médicales.

Les chercheurs anversois ont mis au point un procédé de recyclage chimique qui permet finalement de concevoir de nouveaux écrans à partir de la matière même dont ils sont composés.

"Cette découverte a été réalisée à l'échelle d'un laboratoire", explique Covestro. Le siège allemand souhaite maintenant optimaliser le procédé et le développer à plus grande échelle dans son usine pilote de Leverkusen (ouest). Des millions d'euros devraient être injectés dans ce projet ces prochaines années.

"Les flux de déchets comprenant diverses matières, comme des écrans TV et d'ordinateurs, peuvent être recyclés grâce à cette méthode chimique", conclut Jan Busch, responsable du centre technologique de Covestro à Anvers. "Nous sommes donc en mesure de recycler des produits en une forme de produit intermédiaire du polycarbonate. Nous pouvons ainsi boucler la boucle et en faire un procédé durable."