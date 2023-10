Attentat à Bruxelles - La police allemande perquisitionne le domicile d'un homme en lien avec l'auteur des faits

Toujours selon Bild, l'enquête aurait pour l'instant révélé que le Dresdenois n'avait pas "d'opinions extrémistes". Aucun élément compromettant n'aurait par ailleurs été découvert à son domicile. L'homme a donc été libéré et n'est pas considéré comme complice. Il n'a pas souhaité répondre aux questions de Bild.

La vidéo de revendication a été transmise à onze destinataires belges et à quinze contacts à l'étranger, d'après Bild. En Allemagne, l'individu aurait eu des contacts avec des personnes de Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Trois autres personnes se situant à Dresde figurent sur la liste des contacts du téléphone d'Abdesalem L.. Cependant, on ne dispose que de peu d'informations sur ces personnes, si bien qu'il est possible que ces dernières n'aient pas reçu la vidéo.