Jupiler Pro League - L'Union Saint-Gilloise déroule face à Eupen qui aligne une sixième défaite de rang

Après avoir buté sur un bloc eupenois compact, l'Union a trouvé l'ouverture peu avant la demi-heure. Servi sur le flanc gauche, Loïc Lapoussin a fait preuve de tout son bagage technique pour éliminer la défense visiteuse avant de se centrer sur la tête de Gustaf Nilsson (27e, 1-0). De quoi donner le sourire à Teddy Teuma, l'ancien capitaine unioniste, mis à l'honneur avant le coup d'envoi.

Les Saint-Gillois ont poursuivi sur leur lancée pour doubler la mise quatre minutes plus tard. Après un effort en solitaire, Cameron Puertas a servi Mathias Rasmussen d'une sublime talonnade. Esseulé, le Norvégien ne s'est pas fait prier pour inscrire son premier but sous le maillot jaune et bleu (31e, 2-0).

En contrôle, l'Union a cru inscrire le 3-0 après le repos via Charles Vanhoutte mais le but a été annulé après l'intervention du VAR pour une position de hors-jeu (60e). Le troisième but bruxellois est finalement venu des pieds de Mohamed Amoura. Lancé en profondeur par Puertas, l'Algérien a fait parler sa vitesse pour tromper Gabriel Slonina (68e, 3-0).

Eupen a ensuite réduit le score sur corner via Victor Palsson qui a devancé la sortie d'Anthony Moris (81e, 3-1). Les Germanophones ont cependant concédé un quatrième but dans la foulée des pieds d'Elton Kabangu (4-1, 82e) avant d'être réduits à dix après l'exclusion de Nathan Bitumazala (90e).

Avec ce cinquième succès de rang, l'Union Saint-Gilloise assure sa première place avec 25 points, quatre de plus qu'Anderlecht qui se rend au Standard dimanche (18h30). Eupen aligne un sixième revers de rang et reste 12e avec 10 points.