La campagne "All Right's" célèbre les 75 ans de la Déclaration des droits de l'Homme

À l'occasion des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH) et du 10e anniversaire du décès de l'écrivain et diplomate français Stéphane Hessel, l'association Forum Nord-Sud a lancé vendredi à Bruxelles la campagne "All Right's". L'événement, qui vise également à favoriser la rencontre de jeunes et de personnalités publiques engagées, s'est tenu au Palais des Académies en présence de la ministre de l'Éducation Caroline Désir.