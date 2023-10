La valeur du bitcoin remonte au-dessus des 30.000 dollars

Le bitcoin est la crypto-monnaie la plus ancienne et la plus connue, mais d'autres monnaies de ce type ont également pris de la valeur ces derniers jours.

Ce sursaut est principalement dû aux déclarations du président de la banque centrale américaine Jerome Powell quant à la nécessité de faire avancer l'économie "avec prudence" pour juguler une inflation jugée trop élevée. Cela pourrait indiquer une période de stabilité des taux d'intérêt, rendant les investissements risqués, comme les crypto-monnaies, plus populaires sur le marché.

Les spéculations autour d'une potentielle approbation par le régulateur américain des marchés (SEC) de la cotation d'un fonds dit indiciel (ETF), dont les actifs étaient investis en bitcoins, font également grimper la valeur de cette devise numérique.

En début de semaine, une fausse information concernant cette approbation a déjà fait grimpé le cours au-dessus de 30.000 dollars. La SEC avait démenti l'information, affirmant que le dossier était "toujours en cours d'examen".