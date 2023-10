Le gouvernement wallon confirme son soutien de 600.000 euros au stade de hockey de Wavre

"La Belgique compte plus de 105 clubs de hockey et nos équipes féminine et masculine sont classées respectivement 4e et 2e au ranking mondial. Toutes les rencontres en Belgique auront lieu dans le nouveau stade régional de hockey à Wavre, subventionné par la Wallonie, qui aura une capacité de 10.000 places pour l'événement", commente le ministre.

La compétition, co-organisée avec les Pays-Bas, regroupera 8 équipes masculines et 8 équipes féminines se déroulera sur 16 jours, dont 13 jours de match. Selon les estimations du libéral, cette compétition offrira 475 emplois chaque jour, 8.000 personnes par jour de match sur le site de Wavre, 15.600 nuitées pour les supporters et 10.000 nuitées pour les équipes et le staff.

La première pierre du stade avait été symboliquement posée mercredi. Un soulagement pour les différentes parties impliquées dans le projet, qui a subi plusieurs contretemps.

Plombé par les inondations de 2021, puis par la hausse des coûts des matières premières, le chantier du futur stade régional de hockey va enfin pouvoir débuter, avec une inauguration attendue au printemps 2025.