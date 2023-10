Le salon fantasy Facts de Gand revient pour son édition automnale, plus grand que jamais

Le salon Facts, axé sur les comics et la pop culture, revient au Flanders Expo de Gand samedi et dimanche pour son édition automnale. Avec 54.000 mètres carrés, soit 6.000 de plus que l'année dernière, l'événement fête sa 30e édition dans un format plus large que jamais.