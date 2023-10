L'échevin de Linkebeek Benjamin Daro quitte Ecolo pour rejoindre Les Engagés

"Je suis très fier d'accueillir Benjamin qui pose un regard très juste sur les problèmes de la société, et notamment sur les questions des communes à facilités. Il nous apportera toute son expérience dans la rédaction du plan de transformation de la justice et de sécurité mais aussi son regard extrêmement affuté sur les questions environnementales", commente, dans un communiqué, le président des Engagés, Maxime Prévot.

"Ces dernières années, j'ai pris le temps de suivre l'évolution des Engagés, de parcourir à plusieurs reprises leur manifeste et j'ai été séduit par leurs propositions, leur approche novatrice et surtout pragmatique pour relever les plus grands défis de notre temps, à commencer par la crise environnementale", ajoute Benjamin Daro.