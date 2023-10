Ligue 1: le PSG doit tenir le rythme, derby brûlant Nice-OM

Le match: Nice-Marseille, la fête des voisins

Déjà distancé de quatre points par son voisin Nice (2e, 16 pts), l'Olympique de Marseille (6e, 12 pts) doit obtenir un bon résultat samedi soir (21h00) sur la Riviera sous peine d'être décroché du wagon de tête.

La tâche s'annonce délicate pour la formation de Gennaro Gattuso, qui reste sur une victoire 3-0 contre Le Havre mais n'a jamais enchaîné deux succès d'affilée cette saison. Face à elle, l'OGC Nice est la seule équipe encore invaincue après huit journées, avec quatre victoires pour autant de nuls.

Si son attaque, emmenée par Terem Moffi, n'est pas son arme principale avec seulement neuf buts inscrits, Nice, entraîné par un autre Italien, Francesco Farioli, a surtout une défense de fer, la meilleure du championnat avec seulement quatre buts encaissés.

En cas de victoire, Nice peut au moins provisoirement s'asseoir dans le fauteuil de leader, en attendant le match de Monaco (1er, 17 pts) qui reçoit Metz (15e, 8 pts) dimanche à 17h05.

Le joueur: Mbappé, sur sa lancée bleue?

Inefficace depuis quatre matches avec le PSG, Kylian Mbappé a pris dans le Nord une bouffée d'air frais avec l'équipe de France: un doublé de grande classe aux Pays-Bas (2-1) pour assurer la qualification à l'Euro-2024 puis un but sur pénalty et une passe décisive à Lille contre l'Ecosse en amical (4-1).

Luis Enrique espère que sa star aura la même réussite contre Strasbourg samedi (17h00). Contre les Alsaciens (11e, 10 pts), le PSG doit enchaîner après sa victoire à Rennes (3-1) pour mettre la pression sur Monaco et Nice et préparer au mieux la réception de l'AC Milan en Ligue des champions mercredi.

Outre Mbappé, il faudra notamment voir l'état de forme de Manuel Ugarte et de Marquinhos après la victoire de l'Uruguay sur le Brésil mardi (2-0) en qualifications pour le Mondial-2026.

La rencontre se jouera dans un Parc des Princes qui pourrait sonner un peu creux: le virage Auteuil sera fermé en raison de la sanction infligée par la commission de discipline pour les chants homophobes lors de PSG-OM (4-0).

Le chiffre: 10

Avant d'affronter Metz, Monaco possède la meilleure attaque de Ligue 1 avec 21 unités. Une oeuvre collective: dix joueurs de l'ASM ont déjà marqué au moins un but, avec Wissam Ben Yedder en tête d'affiche avec cinq réalisations.

Selon le statisticien Opta, 53% des Monégasques ayant joué en L1 cette saison ont marqué au moins un but (10/19), soit le pourcentage le plus élevé des cinq grands championnats européens.

En comparaison, Lyon et Clermont, avant-dernier et dernier du classement qui s'affrontent en clôture de journée dimanche à 20h45, n'ont respectivement que quatre et cinq joueurs ayant déjà ouvert leurs compteurs. Dans ce match de tous les dangers pour les deux équipes d'Auvergne-Rhône-Alpes, les deux pires attaques de L1 jouent déjà très gros en vue du maintien.

. Programme de la 9e journée de L1:

Vendredi

(21h00) Le Havre - Lens

Samedi

(17h00) Paris SG - Strasbourg

(21h00) Nice - Marseille

Dimanche

(13h00) Lorient - Rennes

(15h00) Nantes - Montpellier

Lille - Brest

Toulouse - Reims

(17h05) Monaco - Metz

(20h45) Lyon - Clermont