Météo - Averses intenses au programme de vendredi

Samedi, le temps sera variable et venteux avec de nombreux nuages et des périodes de pluie ou des averses. Les maxima se situeront entre 11 et 16° et le vent pourra être assez fort, avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

La journée de dimanche sera un peu plus sereine, la matinée sera nuageuse, mais l'après-midi accueillera des éclaircies de plus en plus nombreuses. Il faudra cependant attendre la soirée pour avoir un temps totalement sec. Les maxima seront compris entre 9 et 15°, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest.

La semaine prochaine débutera sous un temps calme et ensoleillé, avant que le ciel ne se charge en cours d'après-midi.