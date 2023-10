Mondial-2023: les All Blacks passent tranquillement la cinquième

Ils n'ont pas eu cette fois à défendre leur ligne pendant 37 temps de jeu dans une fin de match suffocante, comme lors du sommet d'intensité atteint la semaine passée en quart contre l'Irlande (28-24).

Ils n'ont même pas eu à forcer leur talent pour dompter des Pumas qui n'avaient que leur vaillance et leur enthousiasme à leur opposer franchement.

Après avoir écarté les favoris irlandais au prix d'un énorme combat, les All Blacks, supérieurs dans tous les domaines ou presque, se sont tranquillement rapprochés de leur quatrième sacre mondial.

Ce sera samedi prochain dans un Stade de France qu'ils commencent à bien connaître, face au vainqueur de la deuxième demi-finale samedi (21h00) entre les tenants du titre sud-africains et le XV de la Rose anglais.

Souvent respectée en rugby, la logique sportive voudrait que le vainqueur en soient les Springboks, tombeurs de la France sur ses terres, qui ont infligé à la Nouvelle-Zélande son unique revers jusqu'ici dans une finale mondiale, en 1995.

Ils lui avaient aussi fait subir la plus lourde défaite de son histoire (35-7) en match de préparation, fin août, à une époque où l'on se demandait encore ce que valait réellement cette équipe, passée par des turbulences inhabituelles au cours des deux dernières années.

- Jordan égale Lomu -

Les hommes de Ian Foster, dont le poste de sélectionneur n'a longtemps tenu qu'à un fil, sont clairement montés en puissance depuis et l'Argentine a pu s'en rendre compte.

Malgré leur début de match volontaire, on a vite eu l'impression que les Sud-Américains, impuissants, pourraient jouer toute la nuit sans franchir plus de deux fois le rideau défensif adverse.

Les All Blacks l'ont eux quasiment fait à chaque fois qu'ils l'ont voulu, à l'image de Will Jordan. Grâce à son triplé (11e, 62e et 73e), l'ailier égale le record de huit essais marqués dans un Mondial, co-détenu par ses compatriotes Jonah Lomu (1999) et Julian Savea (2015) et le Sud-Africain Bryan Habana (2007).

Jordie Barrett (16e), Shannon Frizell, par deux fois (40e+2 et 49e) et Aaron Smith (42e) ont eux aussi participé au festival offensif des Néo-Zélandais (sept essais), dont le staff s'est même offert le luxe de faire tourner rapidement en vue de la finale.

Les Argentins, malgré ce troisième échec dans le dernier carré après 2007 et 2015, pourront se satisfaire de leur tournoi, qu'ils avaient laborieusement entamé avec une défaite contre l'Angleterre (27-10).

En reconstruction après la disparition des Jaguares, la franchise de Super Rugby qui leur apportait cohésion et stabilité, ils ont encore une troisième place à aller chercher vendredi prochain. Contre un adversaire sans doute beaucoup moins fort.