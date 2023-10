Moody's et Fitch ont soumis la notation d'Israël à examen, possible baisse en vue

Comme facteur d'une possible dégradation de cette note, Fitch avait cité mardi "le risque accru d'un élargissement du conflit actuel en Israël pouvant inclure des affrontements militaires à grande échelle avec de multiples acteurs, sur une période prolongée".

L'agence avait évoqué "le Hezbollah, d'autres groupes militants régionaux et l'Iran".

Pour Moody's également, l'examen "a été déclenché par le conflit inattendu et violent entre Israël et le Hamas", souligne l'agence dans un communiqué.

"La conséquence la plus importante est le coût humain (...). Cette annonce de notation aborde les implications sur le crédit des événements récents", souligne l'agence.

"Auparavant, la perspective était stable", a précisé Moody's qui, au cours de cet examen, "évaluera si le conflit est susceptible d'évoluer vers une résolution ou s'il existe une probabilité d'escalade significative sur une période prolongée".

"L'examen se concentrera sur la durée probable et l'ampleur du conflit, et sur l'évaluation de ses implications pour les institutions israéliennes, en particulier l'efficacité de sa politique, ses finances publiques et son économie", précise Moody's.

Moody's a notamment souligné le caractère inhabituel de cette guerre déclenchée par l'attaque du Hamas, le 7 octobre.

"Le profil de crédit d'Israël s'est révélé résistant aux attaques terroristes et aux conflits militaires dans le passé. Toutefois, la gravité du conflit actuel soulève la possibilité d'un impact matériel et durable sur le crédit", souligne l'agence.