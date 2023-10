Musk annonce l'arrivée prochaine de deux nouvelles formules d'abonnement payant sur X

Aucun prix, ni détail n'a toutefois été donné concernant ces nouvelles formules. Cette décision intervient alors que X a annoncé mercredi que les nouveaux utilisateurs du réseau social en Nouvelle-Zélande et aux Philippines devront désormais payer un dollar pour accéder à la plateforme et écrire des messages. Cette mesure a été prise pour éviter les comptes automatisés adeptes du spam, selon Elon Musk.

Il n'est pas encore certain qu'il y ait un lien entre cette option payante introduite en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, et la formule d'abonnement moins chère proposée vendredi par Elon Musk.

Depuis son rachat par le milliardaire, X est confronté à une importante baisse des recettes publicitaires, contraignant l'entreprise à chercher de nouvelles sources de revenus. L'an dernier, de nombreux annonceurs ont quitté le réseau social en raison des inquiétudes suscitées par la nouvelle politique d'Elon Musk. Des centaines d'employés ont été licenciés, notamment parmi les équipes techniques et de modération, en charge de la lutte contre les messages haineux et les spams.

Selon Linda Yaccarino, qui a pris ses fonctions de directrice générale de X en début d'année, de nombreux annonceurs sont depuis lors revenus sur la plateforme. Leurs dépenses publicitaires ne sont toutefois pas encore revenues au même niveau qu'avant le rachat du réseau social, a-t-elle ajouté.