NBA - La RTBF obtient les droits de diffusion de la NBA

À compter de cette saison, qui débute le mardi 24 octobre, la RTBF diffusera "une rencontre par semaine en direct, un magazine hebdomadaire, des résumés, des best of, etc." sur ses antennes et ses plateformes digitales.

"La NBA intéresse plusieurs générations et c'est la principale raison de notre intérêt. Nous voyons ces droits comme un véritable partenariat avec la NBA, avec qui nous travaillons main dans la main, pour faire grandir le basket. Nous sommes très heureux d'avoir saisi cette opportunité, en tant que média public, de rendre la NBA disponible à un plus grand nombre de fans", a déclaré Benoit Delhauteur, chef des sports de la RTBF, cité dans le communiqué

Un accord qui tombe quatre mois après la draft de Toumani Camara. Le Bruxellois va devenir cette saison le deuxième Belge à jouer en NBA, après Didier Mbenga, sous le maillot de Portland. "Nous serons aux premières loges pour suivre ses progrès au quotidien, sur nos plateformes digitales. Car la diffusion des matches en direct n'est qu'une partie de notre offre : nous diffuserons également un magazine hebdomadaire, "NBA on Fire", et une offre conséquente de résumés et de temps forts sur Auvio, sur RTBF.be/Sport et sur nos réseaux sociaux."

La saison NBA débute le 24 octobre avec deux affiches: Denver-Los Angeles Lakers et Golden State-Phoenix