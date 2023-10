Paris sportifs - Aston Villa confirme l'audition de Nicolo Zaniolo et le garde dans sa sélection

Zaniolo (24 ans) a été réclamé par la police au camp d'entraînement de l'équipe nationale italienne la semaine dernière, en même temps que Sandro Tonali (Newcastle), pour être interrogé dans le cadre d'une enquête sur une éventuelle implication dans des activités de jeu illégales. Les deux joueurs ont manqué les matches de qualification pour l'Euro 2024 contre Malte et l'Angleterre.

Selon Aston Villa, club où évoluent Youri Tielemans et Leander Dendoncker, "Zaniolo coopère avec la FIGC et les autorités compétentes". Le joueur a également rencontré le conseil d'administration de son club. Il "s'entraîne normalement avec l'équipe première et sera disponible pour le match de ce week-end contre West Ham United", décrit le communiqué.

Nicolo Fagioli, le milieu de terrain de la Juventus, a été suspendu sept mois par la FIGC mercredi, pour avoir joué plus d'un million d'euros de paris sportifs sur des plateformes en ligne, alors que cela est interdit pour les footballeurs professionnels en Italie et en Europe. Jeudi, la Roma a également publié un communiqué pour défendre deux de ses joueurs, Nicola Zalewski et Stephan El Shaarawy, victimes selon le club de rumeurs injustes au sujet de leur éventuelle implication dans l'affaire des paris sportifs.