Schild & Vrienden - La partie civile Van Puymbroeck pas citée à comparaître pour les demandes de récusation

Le ministère public a demandé, devant la cour d'appel de Gand, à ce que les demandes de récusation de Dries Van Langenhove déposées par son avocat, Hans Rieder, soient rejetées. Le procureur général exige également que Dries Van Langenhove soit sanctionné pour abus de la procédure de récusation. La cour d'appel a pris l'affaire en délibéré et a fixé le verdict au 26 octobre à 14h00.

"Au cours des délibérations, la cour a constaté que par erreur, l'une des parties civiles n'a pas été convoquée à l'audience du 19 octobre 2023", a précisé le magistrat de presse. "Afin de donner à cette partie, qui sera convoquée, la possibilité de prendre position sur les demandes de récusation et de prendre connaissance des points de vue de toutes les parties, le tribunal a rouvert les débats. L'affaire est désormais fixée à l'audience du jeudi 26 octobre 2023, à 13h50."

Me Lahlali a confirmé qu'il s'agissait d'une "erreur administrative" et qu'il n'allait pas introduire de procédure supplémentaire à ce sujet. L'audience pourra donc se tenir jeudi après-midi, si les autres parties ne formulent pas de remarques. L'affaire traîne depuis des années en raison de problèmes de procédures et cette erreur constitue déjà la deuxième, après que trois suspects ont été cités comme personnes lésées en mai de l'année passée.