"Sept merveilles de Bruxelles" récompensées jeudi à la Bourse

"Queering Brussels", par l'ASBL L'architecture qui dégenre, s'est illustré dans la catégorie du nouveau projet audacieux, le "Kunstenfestivaldesarts 2022" a remporté la récompense de la catégorie "Bruxelles sur scène". L'award de l'innovation numérique a été attribué à "Kinshasa Now @ VirtualPalace", par la SPRL Retinehotel, celui de la meilleure expérience nocturne a été au "Listen Festival 2022" et celui de l'initiative durable au "Brussels Beer Project stops far export".

Dans la catégorie co-création, l'award a été remis à "In.out.siders", par l'ASBL LaVallée, et le vote du public a récompensé le "StrEat Fest", par l'asbl Tatou Production.

Cette initiative de visit.brussels, l'agence de promotion et de communication dédiée au rayonnement touristique, culturel et événementiel de la Région de Bruxelles-Capitale, qui récompense "les sept merveilles de Bruxelles" existe depuis onze ans.visit.brussels, l'agence de promotion et de communication dédiée au rayonnement touristique, culturel et événementiel de la Région de Bruxelles-Capitale, qui récompense "les sept merveilles de Bruxelles" existe depuis onze ans.