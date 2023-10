Aviapartner entre par la grande porte en Afrique

Après avoir remporté il y a quelques semaines un appel d'offres lui permettant d'opérer dans 12 des 15 plus grands aéroports espagnols, la société a décidé de franchir le pas et de s'attaquer au marché africain.

Cela se fera via une joint-venture avec le groupe Colossal, qui emploie près de 2.400 personnes et opère dans six aéroports sud-africains, notamment Johannesburg et Le Cap, respectivement premier et troisième aéroports du continent africain, explique L'Echo.

Le montant de la transaction est secret, mais le rachat des 51% s'est fait en deux temps avec un prêt pour la moitié du montant en mars dernier, et maintenant une augmentation de capital dans le cadre de laquelle le prêt est également converti en capital. À l'issue de l'opération, Aviapartner détient 51% d'Aviapartner Colossal qui aurait les coudées franches pour se développer.