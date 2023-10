BENE-League - Troisième succès pour Eupen, le Sporting Pelt sombre à Bevo

En déplacement à Bevo, le Sporting Pelt s'est incliné 31-29 après un match manquant de régularité où les Limbourgeois ont soufflé le chaud et le froid et reviennent finalement bredouilles de Panningen aux Pays-Bas.

Dernière équipe belge engagée ce samedi, Izegem a chuté face à Aalsmeer. Malgré une bonne première période où les Flandriens sont parvenus à accrocher les Bataves (13-13), les protégés de Sero Kroyan se sont écroulés une fois encore dans le troisième quart d'heure concédant un handicap de 7 unités (17-24) et ne reviendront jamais au score (26-32).

La dernière rencontre du weekend aura lieu ce dimanche à 16h00 entre les Lions et Hurry Up.

Au classement, Bocholt reste en tête avec 12 points, un de plus que les Lions et Volendam. Aalsmeer est 4e avec 10 points devant Bevo, Visé, Hurry Up qui comptent chacun 9 unités. Pelt se classe 8e avec 8 points, Eupen 9e avec 7 points. Houten et Hubo se partagent la 10e place avec 3 points et Izegem (0 point) ferme la marche.