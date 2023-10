Conflit israélo-palestinien - "Israël doit rétablir immédiatement l'accès à l'électricité et à l'eau"

Selon HRW, le rétablissement de l'accès à l'électricité et à l'eau permettrait de répondre au moins en partie aux immenses besoins humanitaires de Gaza. "Alors que les organisations humanitaires s'efforcent de faire entrer quelques camions d'aide dans le sud de Gaza via l'Égypte, les autorités israéliennes maintiennent leurs points de passage avec Gaza fermés et refusent de rétablir l'accès à l'eau et à l'électricité", a déploré la directrice de Human Rights Watch, Tirana Hassan. "Il n'y a aucune excuse pour priver la population civile de Gaza d'eau, de nourriture et de médicaments. C'est cruel et contraire au droit international".

"Les autorités israéliennes doivent agir immédiatement", a ajouté Mme Hassan. "Des vies sont en jeu."