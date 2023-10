Coupe de Belgique de basket - Limburg United et Anvers se qualifient pour les quarts de finale

À De Pinte, les Limbourgeois ont été chaudement reçus par la formation locale de Donza, actuellement seconde dans sa série de TDM1. Devant 300 spectateurs, les Flandriens ont offert une très belle résistance à Limburg durant toute la première période puisqu'ils menaient toujours au repos (40-34), emmenés par les anciens de D1 Senne Geukens (8 points) et Sander Van Caeneghem (9 pts).

Dès le retour des vestiaires, les visiteurs ont resserré les boulons au niveau défensif, provoquant 23 pertes de balle aussitôt sanctionnées. Limités à 21 points après le repos, les Flandriens n'ont cependant jamais abdiqué, limitant l'écart à 15 longueurs. Dans le camp limbourgeois, Jarno Lesuisse s'est illustré avec 19 points et 7 rebonds tandis que Myles Cale a fini avec un double-double (14 pts, 10 rbds).

Dans le même temps et en dépit de quatre absents (Jackson, Van Buggenhout, Van Cleemput blessés et Jovanovic pas encore qualifié), Anvers s'est imposé sans problème dans son déplacement lointain à Ciney (TDM2). Dans une salle comble et nantis de 10 pts d'avance par le jeu du handicap, Ciney a fait illusion au marquoir jusqu'à 43-48 au repos. La seconde période s'est, elle, déroulée à sens unique en faveur de Giants bien supérieurs physiquement.

Ce dimanche à 15h00 le Brussels devra rattraper un retard de 8 unités concédé à Alost. Mons devra en faire de même pour 7 points mais à Louvain, ce qui s'annonce difficile. Enfin, Liège et Courtrai repartiront à égalité pour jouer la qualification sur cette manche retour.